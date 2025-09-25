Bologna Città 30, conclusi gli interventi in via Molinelli

Conclusi nei giorni scorsi gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e la moderazione della velocità sull’asse di circa 1,1 km di via Molinelli-Rovighi-Tagliacozzi nel quartiere Santo Stefano. Teatro negli anni scorsi di gravi incidenti, ultimo dei quali l’investimento con esito mortale di un pedone proprio sulle strisce in via Molinelli a marzo 2025.

Gli interventi erano previsti dal Piano della Sicurezza Stradale Urbana (PSSU) del Comune di Bologna per un importo complessivo di 575 mila euro, aumentati rispetto ai 400.000 inizialmente previsti, per poter realizzare ulteriori misure di rafforzamento della sicurezza stradale, rispetto al progetto inizialmente approvato.

I lavori, che erano partiti in aprile con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale dell’intero asse Molinelli – Rovighi – Tagliacozzi e delle vie laterali e limitrofe, a favore di tutti gli utenti della strada in particolar modo dei pedoni, hanno portato:

alla realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede di 170 metri ,

, al rifacimento della pavimentazione di circa 1,5 km di marciapiedi esistenti,

di marciapiedi esistenti, al rifacimento di 700 metri di carreggiata stradale,

di carreggiata stradale, a 20 nuovi attraversamenti pedonali di cui 6 “rossi” e 1 semaforizzato, oltre alla riqualificazione di quelli già esistenti che costituiscono percorsi casa-scuola molto frequentati. Di questi, 14 sono attraversamenti rialzati distribuiti in 4 intersezioni e 2 singoli attraversamenti ,

pedonali di cui 6 “rossi” e 1 semaforizzato, oltre alla riqualificazione di quelli già esistenti che costituiscono percorsi casa-scuola molto frequentati. Di questi, distribuiti in e , 17 segnali retroilluminati con bimoduli lampeggianti,

retroilluminati con bimoduli lampeggianti, 15 rallentatori ottici,

ottici, 11 pali di illuminazione con ottica dedicata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali,

con ottica dedicata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, nuovi pali di illuminazione pubblica stradale in acciaio con ottica a led,

in acciaio con ottica a led, doppia striscia continua lungo tutta la mezzeria stradale,

continua lungo tutta la mezzeria stradale, divieti di fermata lungo tutto l’asse stradale,

miglioramento della distribuzione e dell’accessibilità delle fermate bus ,

, 10 simboli orizzontali (6 “bolloni 30”, 2 triangoli “pericolo bambini”, 2 “attraversamenti pedonali”),

(6 “bolloni 30”, 2 triangoli “pericolo bambini”, 2 “attraversamenti pedonali”), 4 nuove porte di accesso a “zone residenziali 10 km/h” con precedenza ai pedoni, nelle strade laterali prive di marciapiedi.

Nello specifico sono state realizzate le seguenti opere: