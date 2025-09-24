Incidente in A1: tratto momentaneamente chiuso tra Terre di Canossa e Parma, verso Milano

Sulla A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente che, avvenuto al km 117, ha coinvolto un camion che trasportava un Bobcat. Grave il conducente del mezzo, elitrasportato all’ospedale di Parma. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Reggio, Parma e Sant’Ilario sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Chi viaggia verso Milano deve uscire a Terre di Canossa-Campegine dove si sono formati 8 km di coda e rientrare a Parma dopo avere percorso la statale 9 via Emilia. Percorso inverso per chi è diretto a Bologna.

All’interno del tratto chiuso, ad ora (18:20) ci sono 8 km di coda in direzione di Milano.

In direzione Bologna segnaliamo 9 km di coda tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa verso Bologna.

Consigliamo di uscire a Parma ovest e rientrare in autostrada a Terre di Canossa-Campegine dopo avere percorso la statale 9 via Emilia.

Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Milano, consigliamo di percorrere la A58 Tangenziale est esterna di Milano, successivamente la A22 Brennero-Modena e la A4 Torino-Trieste verso Milano.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.