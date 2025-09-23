Tavolo al Mimit a Roma sulla vertenza Yoox

“Al Ministero abbiamo registrato un parziale cambio di passo sulla vertenza Yoox, con la disponibilità espressa dall’azienda a valutare nei prossimi 10 giorni il superamento della procedura di licenziamento. Si tratta di una novità positiva, tutta da verificare ma che può metterci nella condizione di condurre un dialogo che abbia al centro la massima tutela dell’occupazione e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”.

A dichiararlo l’assessore al Lavoro, Giovanni Paglia, al termine del tavolo sulla vertenza Yoox di questo pomeriggio al Mimit a Roma.

“Nessuno mette in discussione le attuali difficoltà dell’azienda e la necessità di rimettere in equilibrio bilancio e organizzazione. Si tratta tuttavia di farlo nel rispetto della vita delle persone coinvolte, cominciando dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Su questo siamo impegnati da subito”, ha concluso Paglia.