Sequestrati durante una mostra presso l’Autodromo di Imola circa 2500 prodotti contraffatti. Una denuncia

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, durante la 47a edizione della Mostra Scambio organizzata dal C.R.A.M.E. (Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca) – uno dei più importanti appuntamenti a livello europeo per i collezionisti di auto, moto e biciclette d’epoca svoltosi dal 19 al 21 settembre 2025 presso l’ “Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola” hanno svolto una serie di controlli finalizzati alla repressione degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza prodotti.

Nello specifico sono stati sequestrati circa 2500 articoli di bigiotteria varia (anelli, collane, portachiavi), guanti e coltelli privi dei requisiti di conformità e sicurezza, nonché magliette e calendari contraffatti recanti il logo “Ciao”, noto marchio automobilistico.

In particolare, l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di “tutela dei marchi” e della “sicurezza dei prodotti”, eseguite dai militari della Compagnia di Imola”, ha permesso di denunciare, alla competente Procura della Repubblica, un soggetto, di nazionalità italiana, per reati inerenti alla “contraffazione” e alla “ricettazione” mentre altri cinque soggetti, di nazionalità pakistana e polacca, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni del Codice del Consumo. L’immediato sequestro ha impedito la vendita di prodotti, che avrebbero generato circa 32 mila euro di profitti illeciti.

L’operazione delle Fiamme Gialle testimonia il massimo impegno investigativo profuso dalla Guardia di Finanza finalizzato a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi ai rigorosi standard di sicurezza imposti dalla normativa europea e nazionale, garantendo una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo. In aggiunta è possibile apprezzare l’attenzione rivolta dal Corpo al contrasto delle filiere illecite del falso made in italy nonché di prodotti contraffatti che determinano significative perdite del gettito fiscale con la conseguente diminuzione della crescita socio-economica del Paese.