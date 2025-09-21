domenica, 21 Settembre 2025
Parcheggi per i dipendenti del Santa Maria Nuova: lunedì 22 settembre presidio di FP CGIL e UIL FPL

Reggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
Si terrà lunedì 22 settembre alle ore 11 davanti all’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova un presidio sindacale promosso da Fp Cgil e Uil Fpl “per manifestare contro l’assenza di risposte da parte della Direzione in merito alla questione dei parcheggi destinati ai dipendenti”.

La protesta segue l’incontro avvenuto lo scorso luglio tra una delegazione dell’USL e i rappresentanti sindacali, durante il quale erano stati posti quesiti e avanzate proposte concrete per risolvere la questione del pagamento dei parcheggi.

“Ad oggi  però nessun riscontro ufficiale è arrivato dall’azienda – scrivono i sindacati – Avevamo chiesto che venisse garantito il parcheggio gratuito per tutti i dipendenti, proponendo, qualora ciò non fosse stato realizzabile, una soluzione alternativa: la creazione di abbonamenti a costi calmierati, che consentissero al personale dell’ospedale di parcheggiare in tutti gli stalli disponibili, con la dovuta attenzione al rispetto delle aree riservate ai portatori di handicap”.

“Non è accettabile che, a distanza di mesi, le nostre richieste non abbiano ricevuto alcuna risposta –  dichiarano Fp Cgil e Uil Fpl – I lavoratori del Santa Maria Nuova garantiscono quotidianamente un servizio essenziale alla cittadinanza, e non possono essere ulteriormente penalizzati da spese e disagi legati al parcheggio”.

La mobilitazione proseguirà fino a quando non verrà trovata una soluzione concreta che tuteli il diritto dei dipendenti ad avere condizioni di lavoro dignitose anche sul piano della logistica.

 

 

 

















