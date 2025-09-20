Montale, taglio del nastro al nuovo nido d’infanzia “Fantasia”

Un edificio NZEB di 750 metri quadrati, composto da due sezioni, uno spazio comune e un laboratorio, immerso in 2000 metri quadrati di verde, un’area esterna progettata secondo la filosofia montessoriana e il progetto pedagogico dell’ente gestore ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”. A pochi giorni dall’inizio dell’anno educativo, è stato inaugurato il nido d’infanzia “Fantasia” di via Volta a Montale, una struttura completamente nuova, costruita secondo criteri di alta efficienza energetica e sistemi di domotica, pensato per rispondere alle esigenze delle tante famiglie che hanno scelto di abitare e costruire il proprio futuro nella frazione.

La nuova struttura di via Volta porta la ricettività a 42 posti disponibili nella frazione di Montale, 123 complessivi su tutto il territorio considerando anche il Nido Azzurro di Castelnuovo (57 già frequentanti e 66 nuovi inserimenti). Un intervento importante anche dal punto di vista economico: oltre 1,8 milioni di euro è il costo complessivo dell’opera, cifra finanziata per 1,6 milioni di euro da fondi PNRR.

Così Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone: “Siamo orgogliosi di aver completato l’opera in tempo per l’inizio dell’anno educativo, in anticipo rispetto al termine previsto dal PNRR. Un intervento importante, dal valore di circa 2milioni di euro considerando anche le opere accessorie, di cui una comunità in crescita come quella di Montale aveva bisogno. Questa inaugurazione ha una doppia valenza: da un lato rappresenta uno strumento di conciliazione vita/lavoro per i genitori e dall’altro un’opportunità per le bambine e i bambini, visto che chi frequenta il nido d’infanzia è avvantaggiato nel percorso educativo e formativo. Un ringraziamento particolare ad ASP Terre di Castelli ‘Giorgio Gasparini’ che con la sua offerta di qualità dà valore a questi locali”.

“Dove apre un nuovo asilo nido per la comunità sono solo vantaggi: per i bimbi che lo frequentano che trovano una vera e propria agenzia educativa che consentirà loro di giocare, apprendere e socializzare e per i genitori che hanno un servizio di welfare in più, che spesso consente ad entrambi di poter lavorare – ha commentato nel suo intervento l’europarlamentare Stefano Bonaccini –. Se l’Emilia-Romagna ha un tasso di occupazione femminile tra i primissimi in Italia, ciò è anche favorito dall’avere una delle reti più estese in Europa di servizi per l’infanzia. Con l’inaugurazione del nuovo nido ‘Fantasia’ a Montale si dimostra, ancora una volta, cosa significa investire sul futuro: servizi educativi di qualità, accessibili e inclusivi che sostengono le famiglie, favoriscono la parità di genere e rendono i territori più attrattivi. Grazie ai fondi PNRR e alla collaborazione tra istituzioni si mantengono promesse fatte negli scorsi anni e si rafforzano le nostre comunità”.