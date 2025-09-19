venerdì, 19 Settembre 2025
In A1 chiusura programmata del tratto Terre di Canossa Campegine – Parma, verso Milano

RegioneViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, strada Sandro Pertini, via Tonelli, via Europa, variante Sant’Ilario, SP39, via Donati, SS9 via Emilia fino all’uscita 6 viale Europa, SP343 R viale Europa e rientrare in A1 a Parma.

 

















