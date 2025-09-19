Bibbiano, nuovo orario di apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Demografici

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 22 settembre 2025, entrerà in vigore un nuovo orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Demografici.

Tale riorganizzazione si rende necessaria anche a seguito della temporanea riduzione del personale disponibile assegnato all’ufficio per esigenze personali improvvise e improrogabili.

Contestualmente, questa riorganizzazione consente all’Amministrazione di dedicare spazi

organizzativi e temporali adeguati alla formazione del personale in servizio, in vista dell’avvio operativo dello Stato Civile Digitale (ANSC) e all’entrata in servizio di nuovo personale.

Il percorso formativo è indispensabile per accrescere le competenze e la professionalità degli operatori, garantendo così una gestione sempre più moderna, efficiente e digitalizzata dei servizi demografici per i cittadini.

La nuova articolazione degli orari è stata attentamente valutata per continuare a garantire l’accesso ai servizi da parte della cittadinanza, tenendo conto dell’evoluzione dei sistemi di erogazione, sempre più orientati alla digitalizzazione e alla gestione su appuntamento, riducendo i tempi di attesa e aumentando la qualità del servizio offerto.

Il nuovo orario di apertura al pubblico dell’Ufficio URP-Demografici sarà il seguente:

• Lunedì – Giovedì – Sabato: dalle 8:30 alle 13:00

• Martedì: dalle 8:30 alle 16:30 (orario continuato)

• Mercoledì: chiusura al pubblico

• Venerdì: dalle 10:30 alle 13:00

Rimangono attive le modalità di accesso su appuntamento per pratiche specifiche, che continueranno ad affiancare l’apertura al pubblico, migliorando l’efficienza e la personalizzazione del servizio.