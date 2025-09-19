venerdì, 19 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBibbianoBibbiano, nuovo orario di apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Demografici





Bibbiano, nuovo orario di apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Demografici

Bibbiano
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 22 settembre 2025, entrerà in vigore un nuovo orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Demografici.
Tale riorganizzazione si rende necessaria anche a seguito della temporanea riduzione del personale disponibile assegnato all’ufficio per esigenze personali improvvise e improrogabili.

Contestualmente, questa riorganizzazione consente all’Amministrazione di dedicare spazi
organizzativi e temporali adeguati alla formazione del personale in servizio, in vista dell’avvio operativo dello Stato Civile Digitale (ANSC) e all’entrata in servizio di nuovo personale.
Il percorso formativo è indispensabile per accrescere le competenze e la professionalità degli operatori, garantendo così una gestione sempre più moderna, efficiente e digitalizzata dei servizi demografici per i cittadini.
La nuova articolazione degli orari è stata attentamente valutata per continuare a garantire l’accesso ai servizi da parte della cittadinanza, tenendo conto dell’evoluzione dei sistemi di erogazione, sempre più orientati alla digitalizzazione e alla gestione su appuntamento, riducendo i tempi di attesa e aumentando la qualità del servizio offerto.

Il nuovo orario di apertura al pubblico dell’Ufficio URP-Demografici sarà il seguente:
• Lunedì – Giovedì – Sabato: dalle 8:30 alle 13:00
• Martedì: dalle 8:30 alle 16:30 (orario continuato)
• Mercoledì: chiusura al pubblico
• Venerdì: dalle 10:30 alle 13:00

Rimangono attive le modalità di accesso su appuntamento per pratiche specifiche, che continueranno ad affiancare l’apertura al pubblico, migliorando l’efficienza e la personalizzazione del servizio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.