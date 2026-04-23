Tribunale di Modena, aprono gli uffici di prossimità nell’Unione Terre di Castelli

Una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l’implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale.

E’ l’obiettivo dei due nuovi uffici di prossimità che sono stati inaugurati giovedì 23 aprile a Vignola e Guiglia, grazie al protocollo sottoscritto lo scorso anno tra Tribunale di Modena, Unione terre di Castelli e Ordine degli Avvocati di Modena.

Ai tagli dei nastri dei due sportelli, uno a Vignola in Via Pertini, nella sede della Polizia Locale e il secondo sportello nella Sede dello sportello sociale Via della Repubblica di Guiglia, erano presenti Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena, Roberto Mariani, presidente Ordine degli avvocati di Modena, Iacopo Lagazzi, sindaco di Guiglia e presidente Unione terre di Castelli, Emilia Muratori sindaca di Vignola e Luca Di Niquili comandante del Corpo Unico di polizia locale dell’Unione Terre di Castelli.

Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo «questo accordo consolida il processo di facilitazione dell’erogazione dei servizi mediante la creazione di uffici di prossimità, integrati con servizi propri di altre amministrazioni che operano sul territorio, consentendo in tal modo ai cittadini di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari che non richiedano l’assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del Tribunale di Modena».

In questo senso la sinergia tra Istituzioni – conclude Rizzo – è determinante per agevolare l’accesso alla rete dei servizi e come Tribunale di Modena intendiamo favorire tutto quello che possa andare in questa direzione, per migliorare e semplificare la vita dei modenesi e per rafforzare sempre di più il legame tra istituzioni e cittadini, fondamentale per promuovere comunità coese, solide e solidali».

Tra le finalità previste ci sarà l’informazione o orientamenti sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), il supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con la raccolta e verifica degli allegati richiesti, la predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente e le informazioni sullo stato della procedura in cui e coinvolto l’utente.

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati sostiene il progetto e fornirà un servizio orientamento e consulenza alla cittadinanza sull’attività degli uffici di prossimità attraverso specifiche iniziative informative e, come ribadisce il presidente dell’Ordine Roberto Mariani «si consolida un’esperienza che già negli altri territori sta dando ottimi risultati. E’ nostra intenzione formare e assistere il personale addetto all’ufficio di prossimità, così come già intrapreso nelle precedenti esperienze, organizzando apposite riunioni oltre a fornire consulenza costante agli operatori in corso di realizzazione del servizio. E’ poi nostra intenzione – conclude Mariani – illustrare ai nostri iscritti le finalità e i contenuti del progetto, affinché il servizio possa avere ampia diffusione tra i cittadini».

Iacopo Lagazzi, sindaco di Guiglia e presidente dell’Unione Terre di Castelli, sottolinea che «L’apertura degli sportelli di prossimità del Tribunale di Modena a Vignola e Guiglia rappresenta un traguardo importante per l’Unione Terre di Castelli, in quanto avvicina i servizi ai cittadini, soprattutto nei comuni montani. In un’epoca in cui troppo spesso sentiamo parlare di territori depauperati da servizi ed attrattività, garantire la vicinanza degli stessi rappresenta un traguardo importante per l’Unione, con lo scopo di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Aprire due sportelli del Tribunale nel territorio dell’Unione consentirà di ampliare il ventaglio dei servizi disponibili, consentendo in tal modo ai cittadini di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari, che non richiedano l’assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del Tribunale, a Modena. Per questo risultato ringrazio,per la grande lungimiranza e la disponibilità,il Presidente del Tribunale dott. Alberto Rizzo, l’Ordine degli Avvocati di Modena nella persona dell’Avvocato Roberto Mariani, i dirigenti e il personale dell’Unione Terre di Castelli aree Polizia Locale e Welfare che, con grande spirito di servizio, si sono “messi in gioco”, nella consapevolezza che attivare un nuovo servizio rappresenta una grande occasione per rendere maggiormente attrattivo il nostro territorio a cittadini, famiglie e imprese».

Per Luca Di Niquili comandante del Corpo Unico di polizia locale dell’Unione Terre di Castelli «l’avvio dello Sportello di Prossimità del Tribunale di Modena, che vede uno dei due sportelli ubicato presso gli uffici della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini. Come dirigente dell’area interessata, esprimo soddisfazione per un progetto che valorizza il ruolo della Polizia Locale non solo sotto il profilo della sicurezza, ma anche come presidio di servizi sul territorio. Il personale in divisa e amministrativo della Polizia Locale, adeguatamente formato, sarà direttamente coinvolto nell’erogazione delle attività di supporto e orientamento all’utenza, contribuendo a semplificare l’accesso ai servizi della giustizia. Si tratta di un’iniziativa importante, che rafforza la collaborazione tra istituzioni e risponde in modo concreto ai bisogni della comunità, garantendo maggiore prossimità, efficienza e qualità dei servizi. Ringrazio il Presidente del Tribunale di Modena e il Presidente dell’Unione Terre di Castelli per l’importante opportunità e da ultimo, ma non per importanza, tutte le colleghe coinvolte per la disponibilità e l’impegno dimostrati in questa nuova sfida al servizio dei cittadini».

Lo sportello di Vignola riceverà il pubblico il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mentre sarà possibile avere una risposta telefonica il mercoledì (sempre allo stesso orario) chiamando il numero 339.4633375 .

Lo sportello di Guiglia, invece, riceverà il pubblico il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mentre sarà possibile avere una risposta telefonica il mercoledì (sempre allo stesso orario) chiamando lo 334,3416706 .