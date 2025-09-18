giovedì, 18 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaRicercatrice Unimore premiata alla conferenza scientifica internazionale Flux di Dublino





Ricercatrice Unimore premiata alla conferenza scientifica internazionale Flux di Dublino

ModenaRicercaUniversità
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La dott.ssa Giuditta Smith, ricercatrice Unimore nel Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscience ha ricevuto il Travel Award alla conferenza scientifica internazionale Flux di Dublino, unico premio conferito ad una università italiana in tutta la conferenza.

La dott.ssa Smith ha presentato un lavoro sullo screening della lettura nelle scuole elementari italiane dal titolo “Rapid Online Assessment of Reading: Validation of an Italian reading screening tool”. Al progetto, finanziato dal Fondo PRIN (Progetti di Rilevante interesse nazionale) 2022 del PNRR, lavorano anche le ricercatrici Unimore Elisa Bassoli (assegnista) e Sendy Caffarra (coordinatrice).

Il progetto ha visto coinvolte molte scuole primarie del territorio, con cui si è sviluppato un rapporto di collaborazione e reciprocità. Questo ha ispirato la candidatura della dott.ssa Smith, che si è espressa sull’importanza per la comunità scientifica di confrontarsi attraverso le discipline per mantenere alta l’utilità sociale della nostra ricerca e per promuovere una trasmissibilità dei nostri risultati alla comunità.

Il Flux Congress di Dublino è la conferenza biennale organizzata dalla Flux Society (Society for Developmental Cognitive Neuroscience), focalizzata sullo studio dello sviluppo cognitivo del cervello umano, che riunisce ricercatori, accademici, dottorandi, post-doc e professionisti interessati alla neuroscienza cognitiva dello sviluppo.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.