giovedì, 18 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressMcDonald’s, la “Salvaeuro Wallet Dance” contagia i ristoranti d’Italia





McDonald’s, la “Salvaeuro Wallet Dance” contagia i ristoranti d’Italia

Top news by Italpress
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
McDonald’s, la “Salvaeuro Wallet Dance” contagia i ristoranti d’Italia

ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Dal McDonald’s di Assago (Milano) fino alla Calabria e alle Isole: c’è un fenomeno che sta contagiando i ristoranti McDonald’s di tutta la Penisola, si tratta della “Salvaeuro Wallet Dance”. Il primo flashmob è partito all’ora di pranzo del 17 settembre e ora sta diventando un trend. Improvvisamente la musica è partita, lo staff ha popolato la sala e ha coinvolto i clienti in una danza sorprendente. Il tutto è stato guidato da un coreografo di fama internazionale come Carlos Diaz Gandia, ambassador della campagna Salvaeuro di McDonald’s. “La ‘Salvaeuro Wallet Dancè ha creato un momento di leggerezza e divertimento contagioso nei nostri ristoranti”, ha detto Valeria Casani, Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia. Dietro alla danza c’è una storia che, prima o poi, è capitata a tutti: l’amico che, arrivato alla cassa, si tocca le tasche e finge di non trovare il portafogli o la carta, sperando che qualcuno si offra di pagare per lui. McDonald’s ha deciso di giocare su questo tormentone con ironia e di rilanciare la piattaforma permanente ‘Salvaeurò per offrire ai propri clienti un menu accessibile (prezzo fisso, 4,95 euro). “La campagna Salvaeuro – ha continuato Valeria Casani – vuole rendere ancora più accessibile l’esperienza da McDonald’s offrendo un pasto conveniente, completo e gustoso senza compromessi sulla qualità. Inclusione, accessibilità e divertimento fanno parte del DNA di McDonald’s da sempre. Valori che danno forma ai nostri ristoranti e ispirano le nostre campagne”. McDonald’s, arrivato in Italia 39 anni fa oggi in Italia conta 770 ristoranti: “McDonald’s è un brand globale – ha concluso – con una forte localizzazione. Quello che facciamo tutti i giorni è ascoltare i nostri clienti con l’obiettivo di capire quali siano i loro bisogni e quindi cercare di soddisfarli. Cerchiamo di creare con loro e con tutta la filiera agroalimentare una relazione di lungo periodo”.

– News in collaborazione con McDonald’s Italia –
– Foto ufficio stampa McDonald’s Italia –

(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.