I prezzi al consumo di agosto 2025 a Bologna

Nella città di Bologna per il mese di agosto 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera

collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di -0,2% e un tasso tendenziale di +1,7%.

In agosto sono in aumento su base annua le divisioni dei “Prodotti alimentari e bevande

analcoliche” (+5,3%); dei “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+3,4%); “Bevande alcoliche e

tabacchi” e “Istruzione” (+2,8%); “Altri beni e servizi” (+2,7%); dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,7%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+1,4%); di “Abbigliamento e calzature” (+0,7%); dei “Trasporti” (+0,6%) e dei “Mobili e articoli per la casa” (+0,1%); sono in diminuzione: “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-1,1%); e “Comunicazioni” (-5,9%).

Il tasso tendenziale dei Beni per il mese di agosto diminuisce rispetto allo scorso mese e si

attesta a (+0,4% da +0,8%); diminuisce leggermente anche l’inflazione dei Servizi rispetto a luglio (+3,1% da +3,2%).

La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, registra una leggera diminuzione e si attesta al +2,2% dal +2,3% di luglio.

Rispetto a luglio, nel mese di agosto si registra una variazione nulla dei prezzi dei prodotti

acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+3,3% da +3,3 di luglio); si riscontra una flessione nell’aumento delle variazioni dei prezzi dei beni acquistati con media frequenza (+1,1% da +1,8% di luglio); e una leggera crescita per la variazione dei prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto (0,0% da -0,1%).