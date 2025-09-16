Alcune delle chiusure previste su A1, A13, R14 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia o di Modena nord.

Per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Reggio Emilia e di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per la chiusura di Reggio Emilia: Terre di Canossa Campegine o Modena nord; per la chiusura di Terre di Canossa Campegine: Parma o Reggio Emilia.

Per lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna. Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, a partire dalle ore 19:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Modenese, via Vignolese, SP Nuova Pedemontana, SP569 Nuova Bazzanese e rientrare in A1 alla stazione di Valsamoggia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre; dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre. L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle suddette notti, ma con un’ora di anticipo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

***

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto-Bologna Casalecchio, verso Firenze. Di conseguenza, l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona e da Padova. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, immettersi sul Ramo Verde e sulla Tangenziale in direzione Casalecchio/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio; per chi proviene dalla A13 Bologna-Padova ed è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, immettersi sulla Tangenziale in direzione Casalecchio/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova. In alternativa si consiglia di proseguire oltre l’allacciamento con la A13, in direzione di Ancona, uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione A13/A1, per poi immettersi in A13 verso Padova.