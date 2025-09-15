VM Motori di Cento: la Marval dopo l’acquisizione conferma i livelli occupazionali e annuncia investimenti per 30 milioni di euro nel quinquennio

“L’acquisizione di Marval della VM Motori è, come da noi sempre auspicato, una operazione di stampo industriale che avvia un nuovo futuro per una realtà produttiva rilevante per l’Emilia-Romagna. La Regione conferma di essere a disposizione per ragionare su quali propri strumenti normativi possano essere messi a disposizione per supportare gli investimenti per il rilancio del sito industriale dell’alto ferrarese”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico della Regione, Vincenzo Colla, al termine di un incontro per una prima valutazione conoscitiva dei contenuti del passaggio della VM Motori di Cento (Fe) alla nuova proprietà.

Al confronto, tenutosi oggi pomeriggio a Bologna in viale Aldo Moro, erano presenti il Comune di Cento, la Provincia di Ferrara i vertici di Stellantis e di Marval (tra cui il presidente Nicola Marchiando e l’Ad Vincenzo Nunziata), le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori.

I vertici Marval hanno spiegato che l’acquisizione (con un accordo vincolante col gruppo Stellantis sottoscritto da Gamma Engines, società costituita dagli azionisti di controllo di Marval) riguarda sia l’immobile che la produzione industriale e commerciale, marchio compreso, tutte le attività di ricerca e sarà completata nei prossimi mesi dopo il pronunciamento del Governo (che ha una Golden Power) e dell’antitrust. Inoltre, la nuova proprietà ha annunciato che punta al rafforzamento dello stabilimento programmando investimenti per il prossimo quinquennio per 30 milioni di euro.

“Ciò che oggi ci è stata presentata- aggiunge il vicepresidente- è un’operazione di cui discutevamo da tempo con Stellantis al tavolo regionale, insieme a Comune e Provincia. Oggi è stata un’occasione importante per conoscere i passaggi che hanno condotto alla nuova acquisizione, condividere le valutazioni, le prime linee di indirizzo e le intenzioni della nuova proprietà. In campo c’è un Gruppo con esperienza mondiale, che ci fa essere fiduciosi verso nuove prospettive di mercato, attraverso relazioni commerciali internazionali con una più ampia gamma di clienti”.

Il confronto proseguirà ora in sede sindacale, per la definizione di tutti gli aspetti sociali e dell’impatto del progetto.

Il Gruppo Marval Spa è una multinazionale specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione per motori industriali destinati a macchine agricole, movimento terra, veicoli commerciali e autocarri, con sedi operative in Italia, Regno Unito e Cina.

La VM Motori, storica azienda centese (fondata nel dopoguerra da Vancini e Martelli per realizzare motori diesel per il settore agricolo), è specializzata nella produzione di motori per i mezzi marini e coinvolge un consistente indotto qualificato di imprese dei territori a cavallo tra le province di Ferrara, Bologna e Modena.