lunedì, 15 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaNella Bassa reggiana corsi di disostruzione pediatrica per la sicurezza dei bambini





Nella Bassa reggiana corsi di disostruzione pediatrica per la sicurezza dei bambini

Bassa reggianaNovellaraPoviglioSalute
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza del paziente 2025, il Centro per le Famiglie organizza due incontri gratuiti sulle manovre salvavita pediatriche. I corsi, intitolati “Disostruzione Pediatrica”, offrono approfondimenti sulle manovre salvavita e sulla sicurezza dei bambini. L’iniziativa, che si inserisce nel tema “Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino”, è realizzata in collaborazione con diverse associazioni e istituzioni locali, tra cui il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Guastalla, il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Guastalla, la Croce Azzurra Poviglio – Brescello – Boretto ANPAS e la Croce Rossa Italiana Comitato di Novellara.

 

I due appuntamenti si terranno:

  • mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 18:30, a Novellara presso il Centro per le Famiglie in via Mascagni 13.
  • mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 18:30, a Poviglio presso il Circolo ARCI Kaleidos in via Bologna 1.

 

I corsi sono aperti a tutti coloro che desiderano apprendere queste fondamentali tecniche di primo soccorso pediatrico. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 335 14 15 137 o inviare una mail a centrofamiglie@asbr.it.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.