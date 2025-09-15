Nella Bassa reggiana corsi di disostruzione pediatrica per la sicurezza dei bambini

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza del paziente 2025, il Centro per le Famiglie organizza due incontri gratuiti sulle manovre salvavita pediatriche. I corsi, intitolati “Disostruzione Pediatrica”, offrono approfondimenti sulle manovre salvavita e sulla sicurezza dei bambini. L’iniziativa, che si inserisce nel tema “Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino”, è realizzata in collaborazione con diverse associazioni e istituzioni locali, tra cui il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Guastalla, il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Guastalla, la Croce Azzurra Poviglio – Brescello – Boretto ANPAS e la Croce Rossa Italiana Comitato di Novellara.

I due appuntamenti si terranno:

mercoledì 17 settembre 2025 , alle ore 18:30, a Novellara presso il Centro per le Famiglie in via Mascagni 13.

, alle ore 18:30, a presso il Centro per le Famiglie in via Mascagni 13. mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 18:30, a Poviglio presso il Circolo ARCI Kaleidos in via Bologna 1.

I corsi sono aperti a tutti coloro che desiderano apprendere queste fondamentali tecniche di primo soccorso pediatrico. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 335 14 15 137 o inviare una mail a centrofamiglie@asbr.it.