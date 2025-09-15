lunedì, 15 Settembre 2025
Alcune chiusure programmate su A1 e su A14

RegioneViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Reggio Emilia; verso Milano: Parma.

Sono state invece annullate le chiusure del tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano,che erano previste nelle notti di lunedì 15, martedì 16 e venerdì 19 settembre.

Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.

 

















