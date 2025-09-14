domenica, 14 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressMeloni “Politica missione al servizio di persona, bene comune e pace”





Meloni “Politica missione al servizio di persona, bene comune e pace”

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Meloni “Politica missione al servizio di persona, bene comune e pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Mai come in quest’epoca è urgente ricordare quanto la politica rappresenti una missione, al servizio della persona, del bene comune e della pace tra i popoli e le Nazioni”.
E’ un passaggio del messaggio inviato dalla premier Giorgia Meloni, a Papa Leone XIV in occasione del suo settantesimo compleanno. “In questo tempo, si racconta spesso di una gioventù “perduta” e incapace di guardare al futuro con speranza. La canonizzazione di due giovani Santi italiani – Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis – è la smentita concreta di questo luogo comune. Con la loro vita e le loro opere, Frassati e Acutis ci hanno insegnato che la forza della fede esiste anche nella quotidiana e che è una fonte inesauribile di ricchezza, anche e soprattutto per chi sceglie l’impegno politico ed è chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità”, conclude.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.