Si è tenuto questa mattina l’Innovation day 2026, giunto alla 6a edizione

Questa mattina, il Teatro Carani ha ospitato la 6a edizione di Innovation Days 2026, una manifestazione all’insegna del futuro, dell’orientamento e della rivoluzione legata all‘Intelligenza Artificiale. È stata una giornata ricca di spunti e di entusiasmo. Più di 400 studenti provenienti soprattutto dalle scuole superiori del Distretto Ceramico, ma anche da altre realtà. La sfida al centro dell’evento? Imparare a sfruttare le potenzialità dell’AI senza sacrificare il proprio talento e la capacità di essere creativi.

Tra i momenti più significativi della mattinata: