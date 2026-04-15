Un’armonia di contrasti nel Garden of Joy and Sorrow domenica 19/4 al Teatro Carani

Domenica 19 aprile 2026, alle ore 17.00, al Teatro Carani di Sassuolo lo spettacolo *Garden of Joy and Sorrow*, un elegante evento musicale che vedrà protagonista l’Icarus Ensemble con un programma dedicato alla musica da camera moderna e contemporanea.

Sul palco si esibiranno Claudia Piga al flauto, Yoko Morimyo alla viola, Maria Gilda Gianolio all’arpa e Martino Tubertini al fagotto. Il repertorio proposto richiama l’atmosfera sognante dei compositori francesi della prima metà del XX secolo. Le sue sonorità eteree e i timbri sofisticati si snodano attraverso la scrittura raffinata e dalle sfumature arcaiche di Jolivet, l’equilibrio cristallino di Ibert e Dubois, fino a culminare nel simbolismo di Debussy.

La *Sonata* di quest’ultimo, scritta nel 1915 durante la fase più matura del compositore, rappresenta una pietra miliare che, pur rimanendo fedele alle radici del linguaggio musicale francese, anticipa i tratti distintivi della musica contemporanea. Un tema comune a Debussy e Ibert è il richiamo alla tradizione musicale franco-iberica, riscontrabile anche negli stessi anni in autori come Massenet e Ravel.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita a 20 euro per il settore platea. Sono previste riduzioni del 30% per gli spettatori under 29 e uno sconto del 15% per chi ha più di 65 anni. È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro Carani in Via Mazzini 28 a Sassuolo o online sul sito www.teatrocarani.it. La biglietteria osserva i seguenti orari di apertura: il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30; il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30; il venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Nei giorni di spettacolo sarà inoltre aperta a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio tramite email all’indirizzo biglietteria@teatrocarani.it o telefonare al numero 05361878833.