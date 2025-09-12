Orario invernale per la biblioteca comunale di San Felice sul Panaro

Da lunedì 15 settembre a San Felice sul Panaro la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” sarà aperta con il seguente orario: al mattino da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, al sabato mattina dalle 9 alle 12. Al pomeriggio da lunedì a giovedì dalle 15 alle 19, venerdì pomeriggio chiuso. Le sale studio chiudono 15 minuti prima dell’orario di chiusura della biblioteca sia al mattino che al pomeriggio.
