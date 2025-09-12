venerdì, 12 Settembre 2025
Auto contro un palo durante un inseguimento della Polizia. Morto un ragazzo a Bologna

Intorno alle 5 di questa mattina a Bologna, in via Murri all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi, durante un inseguimento con la Polizia, un veicolo risultato rubato si è schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. Nello schianto è morto un giovane di 18 anni di origine albanese. Con lui a bordo dell’auto c’era un altro connazionale, 19enne, rimasto ferito pare in modo non grave.

L’inseguimento sarebbe iniziato quando i due giovani non si sono fermati ad un controllo di una volante della Polizia. Gli agenti hanno notato l’auto in via Tolmino e si sono avvicinati per un controllo mentre la macchina era ferma ad un semaforo rosso. Appena scattato il verde, però, i due sono partiti a velocità elevata. Ne è nato un inseguimento ma dopo qualche minuto i due hanno seminato la volante che avrebbe poi trovato l’auto incidentata contro un palo. Il conducente 19enne, incensurato, risultava ferito in modo non grave, mentre il passeggero 18enne, che aveva alcuni precedenti per furto e resistenza, purtroppo è morto sul colpo.

















Redazione 1

