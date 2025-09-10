Reggio Emilia: entra di notte in un esercizio commerciale per rubare ma viene beccato da una Volante

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 settembre, intorno alle ore 4:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio in via Gramsci, notavano i vetri infranti di una finestra di un esercizio commerciale e la sagoma all’interno di un soggetto che pareva nascondersi.
A quel punto gli operatori si avvicinavano al punto dell’effrazione dove trovavano, riverso per terra, un crick di colore nero, utilizzato presumibilmente per guadagnare l’ingresso all’interno dell’esercizio commerciale, e poi appurato essere stato asportato da un’autovettura in sosta nel parcheggio limitrofo che presentava anch’essa un finestrino infranto.
Grazie ad un’attività coordinata tra gli operatori delle due Volanti giunte sul posto, gli stessi facevano ingresso in sicurezza all’interno dell’esercizio commerciale dove, dopo qualche minuto, rintracciavano un soggetto sdraiato per terra con in mano un cacciavite che tentava di nascondersi.
Si trattava di un 38enne di origine ghanese, volto molto noto alle forze di Polizia in quanto già pregiudicato per vari reati, il quale veniva immediatamente disarmato e neutralizzato da parte degli agenti della Polizia di Stato intervenuti.
Sulla base di quanto sopra, il 38enne veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato ed accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura dove si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida prevista questa mattina.