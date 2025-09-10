Minaccia di incendiare lo stabile di una ditta a causa di un ritardo nella spedizione: denunciato a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 9 settembre, intorno alle ore 15:30, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano all’interno della sede “GLS” di via Nobel a seguito della segnalazione, effettuata da un dipendente della ditta, il quale segnalava spaventato la presenza di un soggetto agitato che minacciava di dar fuoco allo stabile.

Giunti sul posto, gli agenti notavano effettivamente la presenza del soggetto segnalato, in possesso di una tanica contenente miscela per macchinari da giardinaggio, il quale ne aveva versato un po’ all’interno dello stabile senza, però, attingere alcun dipendente o persona lì presente.

Immediatamente gli operatori fermavano il soggetto, identificato poi per un 57enne italiano, con alcuni precedenti, il quale si mostrava sin da subito collaborativo spiegando agli agenti si fosse trattato soltanto di un atto dimostrativo, causato dall’estremo ritardo della spedizione di un bene, e di non aver mai avuto effettivamente la volontà di appiccare alcun incendio non avendo nell’immediata disponibilità accendini, fiammiferi o qualsivoglia altro oggetto utile all’accensione.

Sulla base di quanto sopra, il 57enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di minacce aggravate con il contestuale sequestro della tanica di benzina.