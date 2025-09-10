mercoledì, 10 Settembre 2025
Carpi, a scuola trattamenti di disinfestazione dalle zanzare

AmbienteCarpiIn evidenza CarpiScuola
L’intervento nei quattro istituti superiori

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre saranno effettuati trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida delle zanzare nelle aree verdi e nei cortili delle quattro scuole secondarie di secondo grado nel territorio carpigiano. L’intervento viene eseguito dalla Provincia di Modena in via precauzionale per ridurre la popolazione delle zanzare in vista della riapertura in sicurezza dei plessi scolastici lunedì 15 settembre.

In particolare si tratta delle aree di pertinenza degli istituti Fanti, Da Vinci, Vallauri e Meucci.

In vista dell’intervento di disinfestazione, da oggi sono stati affissi avvisi informativi nelle strade interessate e nei pressi degli edifici scolastici, mentre le scuole sono già state avvertite direttamente.

Il trattamento sarà effettuato in orario notturno, tra le 23 di mercoledì 10 settembre e le 7 di giovedì 11 settembre. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni si raccomanda di evitare di sostare nelle aree coinvolte e in quelle vicine.

Ai residenti delle abitazioni adiacenti si consiglia di tenere porte e finestre chiuse, non lasciare all’aperto animali domestici per almeno quattro ore dopo il trattamento, coprire o riporre mobili da esterno e proteggere ortaggi pronti per il consumo.

















Redazione 1

