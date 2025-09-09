Giostre accessibili a tutti a Fiorano Modenese

Questa mattina, martedì 9 settembre 2025, i gestori del luna park hanno accolto a Fiorano Modenese una cinquantina di persone con disabilità, soprattutto giovani, e i loro accompagnatori, per una mattinata all’insegna del divertimento e della solidarietà, mettendo a disposizione gratuitamente le giostre del parco.

Il sindaco Marco Biagini ha voluto salutare di persona i partecipanti, provenienti da diversi centri diurni del Distretto e da Anffas, e ha ringraziato i giostrai, nella persona di Diego e Thomas Bracco, per la loro disponibilità e sensibilità.

Giovani e meno giovani, accompagnati dagli operatori, hanno provato gratuitamente le giostre a disposizione, attivate, in alcuni casi, limitando le velocità al fine di essere accessibili a tutti, permettendo loro di divertirsi in un ambiente accogliente e confortevole.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno sostenuto dal Comune di Fiorano Modenese per l’inclusione e dimostra come queste occasioni possono rendere la comunità più solidale e accessibile a tutti.