martedì, 9 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaCalci e pugni al medico perché dimessa dall’ospedale: 22enne straniera arrestata ad...





Calci e pugni al medico perché dimessa dall’ospedale: 22enne straniera arrestata ad Imola dai carabinieri

BolognaCronacaImolaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato una 22enne, originaria del Marocco, nota alle Forze dell’Ordine, resasi responsabile del reato di lesioni personali a esercente professione sanitaria. Tutto è scaturito dalla segnalazione fatta da una guardia giurata, in servizio presso l’ospedale di Imola, il quale ha dichiarato ai Carabinieri che una ragazza, in evidente stato di alterazione psicofisica dettata dall’abuso di sostanze stupefacenti, aveva colpito con calci e pugni un medico.

La 22enne in questione, si era recata al pronto soccorso a seguito di un malore e dopo essere stata visitata dal personale medico, veniva dimessa, appunto, con la diagnosi di abuso di sostanze stupefacenti e con zero giorni di prognosi. La stessa però, non d’accordo con la decisione presa dal medico, si scagliava contro quest’ultimo colpendolo con calci e pugni al volto e procurandogli delle lesioni. Dopo aver identificato la 22enne, ancora in evidente stato di agitazione, i Carabinieri l’hanno arrestata. Dopo la convalida dell’arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stata rimessa in libertà in attesa di processo.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.