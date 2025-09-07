domenica, 7 Settembre 2025
Verifiche dei NAS a tutela degli anziani: irregolarità in 2 strutture socio-assistenziali nel parmense

CronacaParma
Tempo di lettura 1 min.
Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS di Parma a tutela della salute e della sicurezza degli ospiti delle strutture socio-assistenziali del territorio.

Nel corso di un’ispezione igienico-sanitaria effettuata presso una casa famiglia sita a Parma, i militari hanno accertato la presenza di un ospite anziano la cui scheda di valutazione dello stato funzionale, misurata secondo il parametro dell’Indice di Barthel, risultava inferiore al valore minimo consentito (50/100) per la tipologia di struttura in cui era inserito. L’indice di Barthel rappresenta uno strumento fondamentale per valutare il grado di autonomia della persona nello svolgimento delle attività quotidiane, come l’alimentazione, la mobilità e l’igiene personale. Il suo rispetto è imprescindibile per garantire che ogni ospite sia collocato nella struttura più idonea al proprio livello di autosufficienza, evitando rischi per la salute e assicurando assistenza adeguata. La criticità rilevata dai militari è stata segnalata all’Autorità competente per i conseguenti provvedimenti.

In un comune della zona appenninica parmense, i Carabinieri del NAS hanno svolto un’ispezione igienico-sanitaria presso una comunità alloggio, dove sono state rilevate carenze nella cucina: in particolare, la presenza di scrostature dell’intonaco sulle pareti e l’assenza di adeguate barriere anti-intrusione nella finestra, necessarie a prevenire l’ingresso di agenti infestanti. In questo caso è stata contestata al titolare una violazione amministrativa, per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
Redazione 1

