sabato, 6 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeFioranoPer lavori sulle linee elettriche previste modifiche della viabilità nel territorio fioranese





Per lavori sulle linee elettriche previste modifiche della viabilità nel territorio fioranese

FioranoViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Da martedì 9 settembre 2025, per lavori sulle linee elettriche, sono previste modifiche della viabilità nel territorio di Fiorano Modenese.

E’ istituito un restringimento stradale con transito ad una corsia di marcia, nella rotatoria su via Pedemontana con via Ghiarola Nuova, dalle 7 alle 19 del 9 e 10 settembre.

Dal 9 al 12 settembre è previsto anche il restringimento della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semafori mobili, su via del Canaletto sopra il cavalcavia con via Pedemontana dalle ore 7 alle ore 20.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.