Violenza domestica e droga: torna nei guai un 42enne di Casalgrande

Doveva mantenere una distanza di 2.500 metri dalla compagna e per questo indossava il braccialetto elettronico, ma ieri pomeriggio è stato rintracciato dai Carabinieri, a seguito dell’allarme del dispositivo, e trovato in possesso di stupefacenti pronti per lo spaccio. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura un 42enne residente a Casalgrande.

I Carabinieri della Tenenza di Scandiano sono intervenuti domenica 31 agosto poco dopo le 17.30 a seguito dell’attivazione del braccialetto elettronico applicato a un 42enne residente a Casalgrande, sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento alla compagna per una vicenda di violenza domestica avvenuta nel settembre 2024. La pattuglia ha localizzato l’uomo nella zona di Arceto di Scandiano e, nel corso del controllo, lo ha trovato in possesso di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. Nello specifico, sono stati sequestrati circa 4 grammi di cocaina, un grammo di metanfetamina, mezzo grammo di marijuana e un grammo di MDMA (ecstasy), oltre a carta stagnola e bicarbonato utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Il 42enne è stato accompagnato presso la Tenenza di Scandiano per gli accertamenti, dove alla luce degli elementi di presunta responsabilità acquisiti a suo carico è stato denunciato alla Procura reggiana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.