Formigine crocevia d’Europa

ei giorni scorsi il Comune di Formigine ha ospitato contemporaneamente due importanti progetti europei all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Da un lato si è tenuta la visita ufficiale delle delegazioni istituzionali delle città di Warwick (Regno Unito), Havelberg e Verden (Germania) (Meeting delle Città gemellate con Saumur).

Dall’altro, il territorio ha accolto una tappa del progetto “MOVE IT! – Azioni vincenti per l’inclusione sociale”; l’iniziativa nata per promuovere la cooperazione attraverso lo sport e la cultura che è valsa a Formigine il “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, conferito alla Sindaca Elisa Parenti a Berlino dai Presidenti Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier.

Il programma istituzionale ha visto i sindaci stranieri confrontarsi in un tavolo di lavoro alla presenza degli amministratori locali. Nell’ambito di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, Formigine ha mostrato agli ospiti la neonata Casa del Custode e il relativo percorso partecipativo. Spazio poi al futuro dei giovani con la programmazione di Eurocamp 2026, lo scambio internazionale che si terrà ad Havelberg dal 20 al 31 luglio. Per questa esperienza le iscrizioni sono ancora aperte: l’iniziativa consentirà a quattro residenti a Formigine tra i 16 e i 21 anni di partecipare a un progetto europeo sulla sostenibilità ambientale. Sarà poi Formigine a ospitare l’edizione di Eurocamp 2027, mentre Havelberg si è candidata per il Meeting delle Città Gemellate del 2027 sul tema del cambiamento climatico.

In parallelo, i dieci rappresentanti delle associazioni di Verden giunti per il progetto “MOVE IT!” hanno approfondito la conoscenza del welfare e dello sport inclusivo formiginese. Accompagnati dai volontari dell’Associazione TSM, che ha messo a disposizione un pulmino per gli spostamenti, gli ospiti hanno visitato l’Opera Pia Castiglioni assistendo alle attività di animazione curate dall’Associazione San Gaetano. Il gruppo tedesco ha poi incontrato le realtà sportive locali, visitando le sedi di Highlanders Formigine Rugby, Honey Badgers, Solaris e PGS Smile. La visita ha incluso tappe culturali e storiche come il Castello, la Torre dell’Acquedotto e il Museo Ferrari. Il legame tra le comunità si rinnoverà a ottobre, quando i rappresentanti delle associazioni formiginesi ricambieranno la visita recandosi a Verden.

Dichiara l’Assessora alle Relazioni internazionali Giulia Bosi: “È stato un grandissimo piacere ospitare contemporaneamente queste delegazioni. Poter accogliere culture e sensibilità differenti a Formigine rappresenta una straordinaria fonte di ricchezza per il territorio. Questo genere di iniziative produce un profondo e reciproco arricchimento umano, sociale e amministrativo, ricordandoci quanto sia fondamentale investire sulle relazioni internazionali. Oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire e consolidare lo spirito di un’Europa unita, coesa e solidale, partendo proprio dal basso, dal protagonismo dei giovani e dallo straordinario lavoro quotidiano svolto dalle associazioni”.