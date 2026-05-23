Maranello, inaugurato il nuovo Comando di Polizia locale

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova sede della Polizia Locale di Maranello, collocata in Via Vittorio Veneto 7 al piano terra della sede degli uffici tecnici comunali.

Presenti al taglio del nastro il Sindaco Luigi Zironi, l’Assessora alla Sicurezza Elisabetta Marsigliante e la Responsabile della Polizia Locale, Elisa Ceresola.

Nella nuova sede trova ora una collocazione più funzionale il personale del corpo maranellese della Polizia Locale, composto da nove agenti, due ispettori e due istruttori amministrativi.

Nei locali, completamente riqualificati, sono presenti, oltre agli uffici per il personale e per il comandante, un front office collegato con gli uffici degli ispettori e una sala di controllo del sistema di videocamere di sorveglianza, spazio operativo che consente agli agenti di monitorare quanto avviene sul territorio cittadino, grazie alla rete di “occhi elettronici” la cui dotazione è stata recentemente ampliata e che potrà continuare ad essere integrata.

Completamente rinnovata anche l’infrastruttura digitale a supporto del lavoro del personale, con una nuova sala dedicata per il centro elaborazione dati.





“Poter contare oggi su un Comando di Polizia locale più funzionale nelle strumentazioni e negli spazi – ha sottolineato il Sindaco Zironi – significa dare ai nostri agenti la possibilità di svolgere sempre meglio le proprie attività di presidio sul territorio. Così che i cittadini per primi ne possano avere beneficio in termini di sicurezza, prevenzione, supporto e di comfort, visto che i nuovi spazi consentono anche un evidente miglioramento della fase di ascolto della cittadinanza, alla quale teniamo molto”.





“L’avvio operativo del nuovo comando – ha aggiunto l’Assessora Marsigliante – va ad aggiungersi ai tanti investimenti sulla sicurezza già messi in campo e programmati per i prossimi mesi nell’ambito della videosorveglianza e delle prevenzione sulle strade. Il concetto di ‘sicurezza integrata’, nel quale si uniscono l’uso della tecnologia e la collaborazione costante con i cittadini, resta per noi un punto di riferimento imprescindibile”





Complessivamente, i lavori di riqualificazione hanno restituito nuovi ambienti più confortevoli, spaziosi e luminosi sia per il lavoro degli operatori che per i cittadini. Anche la posizione della nuova sede è strategica: collocata nel centro cittadino, e con un parcheggio dedicato per i mezzi, permette agli agenti di intervenire in modo pronto ed efficace sul territorio cittadino.