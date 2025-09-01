Si cerca un uomo scomparso nei giorni scorsi a Dinazzano di Casalgrande

L’Amministrazione comunale di Casalgrande è venuta a conoscenza dell’allontanamento dalla propria abitazione del signor Stefano Zambelli, classe 1966, residente a Dinazzano di Casalgrande, avvenuta nei giorni scorsi, senza lasciare indicazioni di sorta.

Questa mattina si è tenuto un tavolo di confronto in Prefettura dove era presente il Sindaco Giuseppe Daviddi e i rappresentanti delle forze dell’ordine e vigili del fuoco, dove si è deciso di disporre il centro di coordinamento delle ricerche, iniziate immediatamente, presso la sede della Polizia locale di Casalgrande.

Chiunque possa dare indicazioni o elementi utili per aiutare le ricerche è pregato di contattare il 112.