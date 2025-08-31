Sassuolo Femminile, dopo il Milan arriva un passo falso con il Genoa

Dopo l’entusiasmo per il successo in Coppa contro il Milan, il Sassuolo Femminile ha incassato uno stop nella sfida amichevole giocata sabato 29 agosto allo Sciorba di Genova. Le ragazze di mister Alessandro Spugna si sono arrese 2-0 al cospetto del Genoa Women, formazione neopromossa in Serie A.

A decidere l’incontro sono state le reti di Söndergaard, al quarto d’ora del primo tempo, e di Bargi, che ha trovato il raddoppio in avvio di ripresa. Una battuta d’arresto che non cancella comunque le buone sensazioni delle ultime settimane e che permette allo staff tecnico di testare soluzioni in vista del ritorno alle gare ufficiali.

Il calendario ora propone una sfida importante: domenica prossima al “Ricci” alle 17:30 arriverà la Ternana, primo impegno di campionato dopo la parentesi estiva.

Claudio Corrado