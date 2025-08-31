Biker di Fiorano cade a Cà Bertacchi di Viano. Interviene il Soccorso Alpino

Questa mattina a Cà Bertacchi a Viano di Reggio Emilia, un biker è caduto rovinosamente a terra riportando un trauma ad un arto inferiore. L’uomo, 56enne di Fiorano Modenese, non è riuscito a proseguire in autonomia ed ha chiamato i soccorsi: sul posto è giunta una squadra della stazione monte Cusna, tra cui era presente un medico che ha valutato l’infortunato e lo ha stabilizzato. Successivamente i tecnici lo hanno posizionato su barella portantina e consegnato all’ambulanza Croce Rossa Baiso che lo ha preso in carico per i controlli del caso. Presenti anche i SAF.
