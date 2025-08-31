domenica, 31 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaBiker di Fiorano cade a Cà Bertacchi di Viano. Interviene il Soccorso...





Biker di Fiorano cade a Cà Bertacchi di Viano. Interviene il Soccorso Alpino

CronacaFiorano
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa mattina a Cà Bertacchi a Viano di Reggio Emilia, un biker è caduto rovinosamente a terra riportando un trauma ad un arto inferiore. L’uomo, 56enne di Fiorano Modenese, non è riuscito a proseguire in autonomia ed ha chiamato i soccorsi: sul posto è giunta una squadra della stazione monte Cusna, tra cui era presente un medico che ha valutato l’infortunato e lo ha stabilizzato.  Successivamente i tecnici lo hanno posizionato su barella portantina e consegnato all’ambulanza Croce Rossa Baiso che lo ha preso in carico per i controlli del caso. Presenti anche i SAF.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.