A Casalgrande riapre il Centro Giovani NEST di via Aldo Moro

Dopo la pausa estiva di agosto il Centro Giovani NEST di via Aldo Moro riapre lunedì 1 settembre.

Lo farà con una nuova programmazione e nuovi orari, per rendere il servizio ancora più capillare e vicino ai giovani del territorio di Casalgrande, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’esperienza estiva, strutturando un servizio continuativo che sappia rispondere ai bisogni educativi, relazionali e aggregativi dei ragazzi.

Infatti i locali di via Aldo Moro, grazie all’attenta, preparata ed estremamente professionale gestione da parte del personale di Accento Coop Sociale, dalla prossima settimana sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Il NEST ha saputo diventare un vero e proprio luogo di aggregazione per tanti ragazzi appartenenti alla comunità casalgrandese, in cui hanno trovato l’opportunità non solo di giocare e trascorrere dei pomeriggi in compagnia, ma anche sviluppare ed esaltare la loro creatività e i talenti di cui sono dotati, guidati dagli educatori presenti, e praticare concretamente i valori del rispetto reciproco e del saper stare assieme.

“Ciò che più ci ha dato soddisfazione, come Amministrazione comunale, dalla riapertura del Centro Giovani nei primi mesi estivi è stato quello di vederlo crescere giorno dopo giorno, diventando un punto di riferimento non solo per i ragazzi del paese, ma anche delle frazioni – sottolinea l’Assessore con delega alle Politiche giovanili, Cristina Spano -. L’aspetto davvero meritevole di nota è l’aver visto quei giovani trovare il piacere del dialogo e del trascorrere tempo socializzando, sviluppando e consolidando rapporti umani il più possibile genuini. Non rimanendo ‘isolati’ a causa dei tanti strumenti multimediali di cui sono spesso in possesso”.

“E’ un piacere per me salutare la riapertura del Centro giovani di via Aldo Moro, dopo la pausa estiva di agosto -aggiunge il Sindaco, Giuseppe Daviddi -. Quando abbiamo ridato vigore al progetto di riaprirlo, l’obiettivo era proprio quello di poter offrire alla platea di giovani di Casalgrande dei servizi mirati, di un certo tipo e con un certo standard qualitativo. Che sapesse coinvolgere i ragazzi in modo sostanziale ed efficace. I primi mesi di riapertura hanno dato risultati eccellenti, perché abbiamo visto crescere in modo esponenziale l’affluenza dei ragazzi, che si sono sentiti tutti parte di una stessa comunità e tutti egualmente coinvolti nelle attività proposte dagli educatori, che ringrazio di cuore per il servizio prestato e per la qualità del loro operato. Ringraziamento che va anche all’Assessore Spano e a tutti gli uffici competenti per l’impegno e la dedizione con cui hanno perseguito un obiettivo fondamentale per questa Amministrazione”