giovedì, 28 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaIl cordoglio del Comune di Modena per la scomparsa del proprio dipendente...





Il cordoglio del Comune di Modena per la scomparsa del proprio dipendente Luca Vincenzo Savoca

CronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il Comune di Modena esprime cordoglio e vicinanza a familiari e amici per la scomparsa del proprio dipendente Luca Vincenzo Savoca, avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 agosto, a seguito della puntura di un insetto durante una passeggiata sul Monte Tre Croci a Levizzano Rangone di Castelvetro.

Il sindaco Massimo Mezzetti, nell’esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa, porge le condoglianze ai suoi familiari a nome dell’Amministrazione Comunale e si stringe ai dipendenti dello Sportello unico per l’edilizia e a tutti i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Dipendente del Comune di Modena da tre anni, Luca era in servizio nella sezione Abusi, condoni e agibilità dell’Ufficio Sportello Unico Edilizia (Sue) e controlli, e si è subito fatto apprezzare dai colleghi per la sua gentilezza e le sue capacità, tanto da essere diventato in poco tempo una delle colonne portanti dell’ufficio. Persona riservata, lascia un vuoto importante sia dal punto di vista umano che professionale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.