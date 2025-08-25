lunedì, 25 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeFioranoFiorano, contributi regionali per i libri di testo





Fiorano, contributi regionali per i libri di testo

FioranoScuola
Tempo di lettura Less than 1 min.

Domande online dal 4 settembre al 24 ottobre 2025

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Giunta regionale ha approvato, con delibera n. 1165 del 14 luglio 2025, i criteri e i requisiti per l’assegnazione dei contributi destinati all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026.

A partire dal 4 settembre 2025 e fino alle ore 18 del 24 ottobre 2025, sarà possibile presentare domanda esclusivamente online, accedendo al portale https://scuola.er-go.it , utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS.

Possono accedere al contributo gli studenti nati a partire dal 1° gennaio 2001, iscritti alle scuole superiori di primo e secondo grado (per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 non c’è limite di età); residenti in Emilia-Romagna, anche se frequentano scuole in regioni limitrofe, purché rientrino quotidianamente nella propria residenza; in possesso di un ISEE 2025 valido, rientrante in una delle seguenti fasce: fascia 1 (ISEE da 0 a 10.632,94 euro), fascia 2 (ISEE da 10.632,95 a 15.748,78 euro).

Per assistenza nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi ai CAF convenzionati con ER.GO, il cui elenco è disponibile al link https://scuola.er-go.it/caf_convenzionati.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito regionale dedicato al diritto allo studio (https://scuola.regione.emilia-romagna.it)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.