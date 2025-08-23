Sorpresa a rubare in un negozio di abbigliamento: denunciata 23enne

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 agosto, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano all’interno di un noto centro commerciale di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia a seguito della segnalazione di un furto in atto.
Giunti sul posto, gli agenti rintracciavano subito una donna riconosciuta come la presunta autrice del furto appena consumato ai danni di un negozio di abbigliamento presente all’interno del centro commerciale.
Si trattava di una 23enne di origini albanesi che, secondo quanto riferito dai commessi del negozio e poi confermato dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente, avrebbe poco prima prelevato della merce esposta per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio del negozio senza pagare.
In virtù di quanto sopra, la 23enne veniva deferita in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto in esercizio commerciale. La merce rinvenuta, totalmente rivendibile, veniva restituita al titolare del negozio di abbigliamento.