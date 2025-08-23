sabato, 23 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSorpresa a rubare in un negozio di abbigliamento: denunciata 23enne





Sorpresa a rubare in un negozio di abbigliamento: denunciata 23enne

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 agosto, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano all’interno di un noto centro commerciale di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia a seguito della segnalazione di un furto in atto.

Giunti sul posto, gli agenti rintracciavano subito una donna riconosciuta come la presunta autrice del furto appena consumato ai danni di un negozio di abbigliamento presente all’interno del centro commerciale.

Si trattava di una 23enne di origini albanesi che, secondo quanto riferito dai commessi del negozio e poi confermato dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente, avrebbe poco prima prelevato della merce esposta per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio del negozio senza pagare.

In virtù di quanto sopra, la 23enne veniva deferita in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto in esercizio commerciale. La merce rinvenuta, totalmente rivendibile, veniva restituita al titolare del negozio di abbigliamento.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.