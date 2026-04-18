Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 19 aprile 2026

Al mattino sul settore centro-occidentale temporaneo aumento della nuvolosità ma con assenza di precipitazioni, sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso con formazione di addensamenti più consistenti lungo i rilievi centro-occidentali, dove saranno possibili isolati e brevi rovesci anche a carattere temporalesco.
Temperature minime attorno a 11 gradi; massime con punte di 24/25 gradi sulle aree pianeggianti, valori inferiori sulla fascia costiera. Venti deboli di direzione variabile. Mare poco mosso.
(Arpae)