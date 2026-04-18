Travisato da passamontagna cerca di rubare al distributore, arrestato

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Quattro Castella con l’accusa di tentato furto aggravato. L’episodio si è verificato il pomeriggio del 15 aprile, intorno alle 14:30, presso un distributore di carburante situato in via De Gasperi. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane ha cercato di introdursi nell’area di servizio con l’obiettivo di forzare il gabbiotto del distributore per sottrarne l’incasso. Tuttavia, il piano criminoso è fallito quando il personale del distributore, che si trovava all’esterno del locale, si è accorto della sua presenza, costringendolo alla fuga verso i campi agricoli circostanti.

Allertati tramite il 112, i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella sono intervenuti sul posto ed hanno individuato il fuggitivo, che indossava un passamontagna nero, guanti e calzascarpe per evitare di lasciare tracce durante l‘azione. Dopo un inseguimento a piedi e grazie a una manovra coordinata che ha visto il supporto di altre unità per chiudere le vie di fuga, il giovane è stato bloccato all’interno di un quartiere residenziale vicino. Anche se ha tentato di opporsi alla cattura, è stato immobilizzato e posto in sicurezza.

Gli oggetti utilizzati dal presunto ladro durante il tentativo di furto sono stati sequestrati, mentre i Carabinieri hanno avviato immediatamente le verifiche del caso. La visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza ha permesso di raccogliere prove concrete relative all’accaduto. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi e soggetto a recenti provvedimenti restrittivi come il D.A.C.U.R. e l’Avviso Orale emessi dalla Questura di Reggio Emilia, è ora sotto custodia e a disposizione della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Gaetano Calogero Paci. Gli approfondimenti investigativi proseguiranno nell’ambito delle indagini preliminari per valutare gli sviluppi dell’azione penale.