A San Michele la terza edizione del Memorial dedicato alla categoria femminile

Giovedì 18 settembre presso lo stadio “G. Zanti” di San Michele (Sassuolo) si svolgerà la terza edizione del Memorial dedicato alla categoria femminile.

Le squadre partecipanti sono Modena, Bologna e Sassuolo; le formazioni si affronteranno in un triangolare dalle 19:30 alle 21:30 e al termine delle partite ci saranno le premiazioni.

La prima gara sarà Modena-Sassuolo, la perdente di questa sfida affronterà il Bologna nel secondo match del torneo; mentre l’edizione si concluderà con l’incontro tra i rossoblù e la vincente della prima partita.