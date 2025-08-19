Auto contro furgone in sosta: tre feriti a Cadelbosco Sopra

Tre persone sono rimaste ferite questa mattina poco dopo le 3:30 in un incidente stradale avvenuto in via Cristoforo Colombo a Cadelbosco Sopra. Viaggiavano su di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un furgone in sosta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Reggio Emilia, i sanitari e, per i rilievi, i carabinieri di Guastalla.
