Tenta di rubare uno zaino e aggredisce la vittima che oppone resistenza: denunciato a Reggio Emilia

Intorno alle 05:00 della notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in piazzale Europa in ausilio a personale del 118 che riferiva della presenza di un soggetto vittima di aggressione.

Giunti sul posto, gli operatori rintracciavano la presunta vittima, un giovane straniero, la quale riferiva che, poco prima, era stata avvicinata da un soggetto sconosciuto che tentata di rubarle lo zaino e, vista la resistenza opposta dalla vittima, iniziava a spingerla e percuoterla. Nonostante ciò, la vittima continuava a opporre resistenza e, con le sue urla, riusciva a mettere in fuga il soggetto. Il giovane ragazzo che aveva subito il tentativo di rapina, nonostante fosse molto scosso, riusciva a fornire una descrizione abbastanza accurata del presunto aggressore, poi veniva accompagnato presso il locale Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso.

A quel punto gli agenti della Polizia di Stato, con l’ausilio dei militari dell’Esercito presenti in zona stazione, si mettevano subito alla ricerca del soggetto segnalato sulla base delle descrizioni fornite. Dopo qualche decina di minuti, veniva rintracciato un uomo perfettamente corrispondente alle descrizioni, ancora presente nei pressi di un bar in Piazzale Marconi, che veniva identificato per un 29enne, originario del Burkina Faso, con alcuni precedenti di Polizia alle spalle.

Sulla base di tutto ciò, il 29enne veniva condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentata rapina impropria.