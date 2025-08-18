martedì, 19 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressBelinelli si ritira “Non è facile ma è il momento”





Belinelli si ritira “Non è facile ma è il momento”

Top news by Italpress
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Belinelli si ritira “Non è facile ma è il momento”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Da tempo si parlava di un suo imminente addio al basket giocato. Oggi è arrivata l’ufficialità: Marco Belinelli, 39enne, capitano e bandiera della Virtus Bologna, dove ha cominciato nelle giovanili nel 1997 e dove ha giocato fino all’ultima stagione, ha detto stop. Per lui una carriera incredibile: tre gli scudetti vinti, uno con la Fortitudo e due con la Virtus, ma soprattuto il titolo Nba conquistato con i San Antonio Spurs nel 2014. E’ stato il primo e unico italiano, fino a oggi, a trionfare negli Stati Uniti.
Oggi aveva aperto la giornata pubblicando sui social un vero e proprio album di fotografie e ricordi, che somigliava tanto a un anticipo dell’addio, con tanto di didascalia: “Perchè non c’è niente di più bello”. Poi, nel pomeriggio, è arrivato l’addio ufficiale.
“Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento”, ha scritto, sempre sui social, Belinelli.
“Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani lascio un sogno. Fate in modo che ne valga la pena”, ha aggiunto l’ormai ex stella della pallacanestro azzurra.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.