Furto in bar nella notte a Sant’Ilario d’Enza

CronacaReggio EmiliaSant'Ilario d'Enza
Tempo di lettura Less than 1 min.
Poco dopo le 4.30 di questa notte i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, allertati dal proprietario, sono intervenuti in Piazza Repubblica di Sant’Ilario d’Enza per un furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, poco prima, dopo aver forzato la porta d’ingresso, penetravano nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, alcune centinaia di euro dalla cassa.

Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.

















Redazione 1

