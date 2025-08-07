Raduno non autorizzato di veicoli modificati: le Forze dell’Ordine intervengono presso il parcheggio dell’Ipercoop Baragalla

In seguito alle numerose segnalazioni giunte ai numeri di emergenza, con ordinanza del Questore, è stato predisposto un servizio interforze volto a evitare raduni non preavvisati di veicoli con alterazioni elettroniche e/o meccaniche.

Nella serata di ieri, mercoledì 6 agosto, operatori della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti presso il parcheggio dell’Ipercoop Baragalla, dove da qualche settimana giovani proprietari di auto e moto, caratterizzate da modifiche alle parti elettroniche e/o meccaniche, si davano appuntamento per mettere in mostra le caratteristiche dei propri veicoli.

Infatti, nelle scorse settimane, le Sale Operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno ricevuto diverse segnalazioni circa la presenza di numerose persone radunate nel parcheggio predetto, che arrecavano disturbo alla quiete pubblica a causa del rumore provocato dai motori dei veicoli. In seguito, alcuni servizi specifici di osservazione e vigilanza consentivano di riscontrare le segnalazioni ricevute, pertanto, veniva predisposto un servizio interforze mirato, al fine di garantire la tranquillità e la sicurezza dei residenti in quell’area.

Durante il servizio, venivano identificate nr. 80 persone da parte degli operatori della Polizia di Stato della Questura e dai militari dell’Arma dei Carabinieri.

La Polizia Stradale elevava due sanzioni per violazione dell’art. 80 comma 14 del Codice della strada per revisione scaduta; due sanzioni per violazione dell’art.78 commi 3 e 4 del Codice della strada per alterazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli senza aggiornamento della carta di circolazione e di conseguenza venivano ritirate due carte di circolazione; una sanzione per violazione dell’art. 79 comma 6 del Codice della Strada per dispositivi di segnalazione non funzionanti.

La Polizia Locale ha elevato otto sanzioni per violazione del Codice della strada. In particolare, quattro carte di circolazione sono state ritirate ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada per alterazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli senza aggiornamento della carta di circolazione; un veicolo è risultato privo della copertura assicurativa prevista dall’art. 193 del Codice della strada, pertanto, è stato sottoposto a sequestro amministrativo; due veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per mancanza della revisione periodica prevista quale obbligatoria dall’art. 80 del Codice della strada; tre veicoli sono stati sanzionati per modifiche costruttive di minore entità come previsto dall’art. 79 del Codice della strada.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire la sicurezza e la serena vivibilità dell’area da parte dei cittadini di Reggio Emilia.