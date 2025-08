Modena, altre 11 colonnine elettriche in città in tre anni

Sono 11 le colonnine elettriche che Enel X Way Italia srl installerà nel corso dei prossimi tre anni a Modena, che insieme alle altre previste porteranno la rete di ricarica a pubblico accesso di auto elettriche in città a 238 colonnine, con una copertura dell’intero territorio urbanizzato, frazioni comprese.

La Giunta comunale ha dato il via libera all’accordo con l’operatore per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale. Enel X ha già installato dal 2019 una colonnina a tre punti di ricarica da 50 chilowatt presso il parcheggio del centro commerciale Grandemilia a servizio del casello autostradale di Modena Nord.

L’Amministrazione comunale, dopo i primi accordi già siglati con le società Enel X, Hera, Enermia, Duferco Energia e Agrifer, ha infatti stretto accordi anche con le società Gasgas srl per l’installazione di 30 colonnine di ricarica, Electrip Italy srl per 20 colonnine, Fastway spa sb per 25 colonnine e Be Charge srl per 50 colonnine.

Le 74 colonnine attualmente presenti sono una a tre punti di ricarica da 50 chilowatt installata nel 2019 da Enel X presso il parcheggio del centro commerciale Grandemilia a servizio del casello autostradale di Modena Nord; 29 su 30 previste installate da Hera (l’ultima sarà installata a breve, l’autorizzazione è in fase di rilascio); 11 già installate nel 2011 da Hera nell’ambito del primissimo progetto Mimuovoelettrico; 8 installate da Duferco Energia delle 30 previste dal relativo protocollo d’intesa; 13 installate a cura di Agrifer di Casarini Ottavio e figli in partnership con 26Charger (delle 20 previste); 3 installate da Enermia che, nel frattempo, ha congiunto il proprio programma di installazioni con la società Gasgas srl, formando la società unica E-Shore srl, per 40 colonnine in totale sul territorio comunale; infine, sono 9 quelle recentemente installate da Electrip Italy srl.

Gli accordi con le società interessate a installare infrastrutture a Modena sono sviluppati sulla base dello schema di protocollo di intesa definito dal Comune per promuovere lo sviluppo sul territorio di una rete di ricarica elettrica che presenta specifiche regole per la realizzazione, in linea con l’obiettivo previsto dal Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, di sviluppare un programma per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica a pubblico accesso allo scopo di ottenere la progressiva copertura di tutto il territorio urbanizzato arrivando al 2030 con un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti disponibile entro un raggio di 500-1000 metri sul territorio urbanizzato. Le posizioni delle colonnine sul territorio comunale sono individuate in accordo tra privato e Amministrazione, così da garantirne una distribuzione equilibrata ed evitarne la concentrazione esclusivamente nelle aree a più alta percorrenza.

Attraverso i protocolli, in particolare, viene definito che gli operatori debbano garantire la massima interoperabilità attraverso accordi “peer to peer” o l’adesione a piattaforme (così da consentire agli utenti l’utilizzo delle colonnine di qualsiasi gestore alle condizioni del proprio operatore); siano tenuti a installare almeno dieci colonnine con due punti ricarica veloce ciascuna (almeno 22 kw di potenza complessivi). Gli accordi definiscono inoltre che la disponibilità degli stalli deve inoltre essere garantita per chi ha necessità di effettuare la ricarica attraverso una tariffa per la sosta una volta superata un’ora dal completamento della ricarica in orario diurno (7-23).