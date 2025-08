L’Amministrazione comunale di Mirandola stanzia 35.000€ destinati a borse di studio universitarie

Con l’ormai prossimo avvio dell’anno accademico 2025/2026, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a favore dei giovani e del diritto allo studio, destinando la somma di 35.000€ al finanziamento di borse di studio per studenti universitari residenti a Mirandola. Il contributo, erogato attraverso una convenzione con ER.GO, l’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna, riguarderà l’anno accademico 2025/2026, con l’obiettivo di sostenere il percorso di studenti e studentesse, valorizzando il merito scolastico e garantendo pari opportunità di accesso agli studi universitari, anche in presenza di condizioni economiche svantaggiate.

“Riteniamo che investire nella formazione universitaria dei nostri giovani significhi investire nel futuro della nostra comunità – dichiara il Sindaco Letizia Budri – Sostenere il diritto allo studio non è solo un dovere morale, ma una scelta politica precisa a favore dell’equità e della promozione dell’impegno e del profitto scolastico. In un periodo storico che vede tagli e aumenti tariffari generalizzati, mantenere questa parte di bilancio è stata una scelta precisa e fortemente voluta dalla Giunta”. «Con questa misura rendiamo strutturale un sostegno che accompagna i nostri studenti nel loro cammino accademico – aggiunge l’Assessore all’Istruzione Marina Marchi – Vogliamo che nessuno sia costretto a rinunciare all’università per motivi economici.»

Le borse di studio sono destinate a:

Studenti e studentesse con residenza nel Comune di Mirandola;

Iscritti per l’anno accademico 2025/2026 a Università statali con sede nella Regione Emilia-Romagna, ovvero Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) riconosciuti;

In possesso dei requisiti economici e di merito definiti dai bandi ER.GO.

Le risorse disponibili saranno distribuite:

– Prioritariamente a studenti iscritti al primo anno;

– Agli studenti degli anni successivi, secondo il merito accademico, fino a esaurimento dei fondi.

L’assegnazione avverrà sulla base delle graduatorie definitive pubblicate da ER.GO per l’anno accademico 2025/2026. Le borse di studio saranno erogate direttamente dall’Agenzia, secondo le modalità previste dal bando “Benefici DSU 2025/2026”. Tutte le informazioni relative ai requisiti economici e di merito, alle modalità di presentazione della domanda e alle scadenze sono disponibili sul sito ufficiale di ER.GO: www.er-go.it