Hub urbano e di prossimità a Maranello, risorse dalla regione per riqualificare tre aree a vocazione commerciale e turistica

Inizia il percorso che porterà l’Amministrazione maranellese ad intervenire con fondi regionali sull’appetibilità commerciali di tre aree cittadine: Piazza LIbertà-Via Stradi e Piazza Unità d’Italia-Via Dino Ferrari, inquadrate come un unico hub urbano, e Piazza Toscanini a Pozza, identificata invece come hub di prossimità.

L’avvio della procedura è stata formalizzata nei giorni scorsi dalla Regione Emilia-Romagna, che tramite bando ha inserito la proposta del Comune di Maranello tra gli studi di fattibilità da finanziare.

L’analisi preliminare sulle due zone indicate verrà svolta nei prossimi mesi dall’Amministrazione comunale e, a seguito del riconoscimento formale degli hub da parte della Regione, porterà ad elaborare nuovi progetti in stretta sinergia con le Associazioni di categoria presenti sul territorio. L’obiettivo è di valorizzare, rinnovare e riordinare alcune aree cittadine, sia quelle a vocazione commerciale e turistica, affinché possano migliorare la propria attrattività (‘hub urbano’), sia quelle più decentrate, ma con potenzialità di sviluppo crescente anche in termini di frequentazione (‘hub di prossimità’).

“Abbiamo voluto cogliere anche questa opportunità per integrare ulteriori finanziamenti e competenze alle nostre azioni di rigenerazione urbana – spiega Juri Fontana, Assessore al Commercio e al Turismo -, concentrandoci su aree strategiche per la nostra economia locale. Il contributo e il punto di vista delle associazioni di categoria saranno molto importanti in questo percorso, che comprende l’ascolto delle esigenze dei commercianti e l’elaborazione di azioni mirate ad un obiettivo comune: rendere il nostro territorio sempre più accogliente”.

Sono infatti previsti per gli spazi pubblici – dopo lo studio di fattibilità che individuerà le ipotesi progettuali più adeguate in base alle risorse disponibili e alla esigenze della attività presenti nelle aree coinvolte – interventi su arredi urbani, accessibilità, innovazione, servizi e promozione, per ottenere strade e piazze più curati.

L’operazione è regolata dalla Legge regionale n. 12 del 3 ottobre 2023, che ha lo scopo di “promuovere e favorire lo sviluppo dell’economia urbana verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete commerciale e dei servizi, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività, attrattività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo ponendo al centro la rete commerciale, dei pubblici esercizi e dei servizi, in relazione con lo spazio pubblico”.