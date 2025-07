Terre Matildiche Music Festival. Tocca a Johnny La Rosa salire sul palco

Al Terre Matildiche Music Festival, a La Quercia di Crognolo di Canossa (via Crognolo 16) che ogni sabato fino a Ferragosto propone la magia della musica live, non poteva mancare il nome di Johnny La Rosa, il sindaco del blues. Il festival che oltre alla musica dal vivo offre gastronomia, buona aria fresca e una vista spettacolare sulle colline della Val d’Enza, anche quest’anno si caratterizza per l’alto tasso di Blues presente nella programmazione.

Sabato 2 agosto (ore 20,30, ingresso gratuito, per prenotare un tavolo per la cena 380/7747903) toccherà al sindaco del blues salire sul palco, Johnny La Rosa, quasi un’istituzione che con il passare del tempo continua ad accrescere la sua credibilità sostenuta da un talento indiscusso.

Non lo scopriamo oggi, l’iconico artista reggiano da oltre trent’anni dispensa la propria musica ad un pubblico che lo ama a prescindere, è un rocker vero e puro, lo è di natura, quando arriva con la sua Telecaster e quell’amplificatore che non si sa bene cosa sia, lo è quando è sul palco, in ogni situazione, lui è Johnny La Rosa.